شكرا لقرائتكم خبر عن "مرحلة جنى الثمار".. 6 معلومات عن أبرز مشروعات قطاع الصحة خلال عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد أن النمو الاقتصادي يرتكز خلال الفترة الحالية علي جنى ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التى نفذتها الدولة والبالغة حوالى 2.1 تريليون جنية فى الـ6 سنوات الماضية، وأثمرت عن الانتهاء من تنفيذ 7320 مشروعا استثماريا خلال العام ونصف الماضيين (يوليو 2018/ ديمسبر 2019) بتكلفة كلية بلغت 591 مليار جنية للمشروعات المنتهية.

وعدد بيان وزيرة التخطيط الذى ألقته أمام مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسات العامة الأخيرة، حول مشروع خطة التنمية للعام المالى الجديد 2020/2021، أبرز الإنجازات التى تحققت خلال العام ونصف الماضيين في كافة المجالات التنموية، ومنها قطاعات الصحة والتعليم والزراعة والري والاسكان.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز الإنجازات التى تحققت فى قطاع الصحة من واقع بيان وزيرة التخطيط على النحو الأتى:

1- تطوير عدد 35 منشأة صحية.

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2- تجهيز عدد 81 منشأه أخرى طبقا لمعايير الجودة المطلوبة فى منظومة التأمين الصحي.

3- إنشاء عدد 4 مستشفيات جديدة في مناطق (العجمي بمحافظة الاسكندرية، إسنا والعديسات بمحافظة الأقصر، أبو تيج بمحافظة أسيوط).

4- إضافة عدد 639 سرير جديد لمستشفيات وزارة الصحة.

5- إنشاء عدد 18 نقطة إسعاف جديدة خلال العامين ونصف.

6- إنشاء عدد 10 مراكز جديدة لعلاج فيروس سي.