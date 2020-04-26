شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تواصل استلام القمح المحلى من المزارعين للأسبوع الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام القمح المحلى من المزارعين فى الموسم الحالى 2020 للأسبوع الثاني على التوالي بسعر 700 جنيه للإردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيهًا للأردب درجة نظافة 23 قيراطا، و670 جنيهًا للإردب درجة نظافة 22.5 قيراط لاستخدامه فى إنتاج الخبز المدعم وتوفيره للمواطنين طوال الوقت.

وتقوم وزارة التموين والتجارة الداخلية بتسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة والتى تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية، حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 450 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن.

كما تم تشكيل لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وأيضًا من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والوارثات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة ، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً بجداول منظمة لمنع التزاحم والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.

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ويعد القمح أحد أهم السلع الاستراتيجية فى مصر، وأنه من المتوقع أن تكون معدلات الإنتاج هذا العام اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح 3.4 مليون فدان مقارنة بـ 3.1 مليون فدان العام الماضى ومن المستهدف توريد 3.6 مليون طن قمح لصالح وزارة التموين وسط اتخاذ الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد