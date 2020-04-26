6 ظواهر فلكية تزين ليالى رمضان المعظم.. الشهب فى المقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما أجمل الظواهر الفلكية التى يتنظرها هواة الفلك والمعلقة أبصارهم بالسماء، وما أجمل أن تتصادف هذه الظواهر الفلكية مع ليالى شهر رمضان المعظم. يوضح ”الخليج 365” الظواهر الفلكية المرتقبة حلال شهر رمضان المعظم، والتى كشف عنها الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية باليوم والتاريخ، كما يلى:.. 6 مايو- زخة شهب إتا الدلويات نتيجة مرور الأرض في مخلفات مذنب هالى - سُميت بـالدلويّات لأن الشهب تظهر كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو قرب نجم إيتا، وهو ألمع نجوم الدلو - متوسط عدد الشهب المرئية يصل إلى 30 شهابا فى الساعة - سيكون القمر البدر فى هذا التوقيت حائلا كبيرا لرؤية الشهب الضعيفة مما يؤثر على عدد الشهب المرئى. Advertisements 13 مايو:- اقتران القمر والمشتري وزحل في مشهد جميل بعد منتصف الليل وحتى بزوغ الفجر . 15 مايو- اقتران القمر والمريخ في حوالي الثانية صباحا 18 مايو- اقتران المشتري وزحل 22 مايو- اقتران عطارد والزهرة قبل وبعد غروب الشمس مباشرة 24 مايو- اقتران عطارد والزهرة والقمر قبل وبعد غروب الشمس مباشرة

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