شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المرشدين السياحيين: اشتراك 1000 عضو بمشروع العلاج شرط تفعيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال زكريا كمال، عضو مجلس النقابة العامة للمرشدين السياحيين، رئيس اللجنة الصحية بالنقابة، إن تفعيل مشروع الرعاية الصحية للمرشدين وأسرهم يتطلب اشتراك 1000 مستفيد، موضحا أن عدد المُشتركين بالمشروع حتى الآن 500 مشترك، وفى حالة عدم اكتمال العدد المطلوب سيتم إلغاء المشروع لهذا العام، مشيرا إلى أن قرار مد الاشتراك حتى 15 مايو 2020، هو فرصة أخيرة للراغبين فى الاشتراك مراعاة للظروف التى تمر بها البلاد.

وأوضح كمال، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشروع الرعاية الصحية مبنى على الفكرة التكافلية بين أعضاء النقابة، لافتا إلى أن المشروع يقدم خدمة الكشف فى المستشفيات مجانا للأعضاء، ونسبة تخفيض فى المعامل 70%، والأدوية 50%، والعمليات حتى 50 ألف جنيه عدا الحالات الحرجة والمزمنة، وتخصص النقابة 2 مليون جنيه كدعم للمشروع، وبالتالى من الصعب تفعيل المشروع بـ500 أو 600 عضو فقط، وفق شروط التعاقد.

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وأضاف: ونتيجة لأزمة فيروس كورونا، وتوقف النقابات الفرعية والنقابة العامة عن العمل لمدة أسبوعين، بعد إعلان مجلس الوزراء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتبع ذلك فترة الأعياد، ووجود أعضاء فى العزل الصحى، كل ذلك جعل النقابة تتخد قرار بمد الاشتراك إلى 15 مايو المقبل، وفى حال عدم اكتمال العدد فسيتم إلغاء هذا المشروع، وبحث إمكانية طرح مشروع جديد وفق أعداد المرشدين المشتركين فعليا، لكنه قد يكون بمميزات أقل.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، مد الاشتراك فى مشروع الرعاية الصحية، حتى 15 مايو 2020، للمرة الثالثة والأخيرة، حيث كان من المُقرر غلق باب الاشتراك فى المرة الأولى فى 26 مارس الماضى، والمرة الثانية فى 21 أبريل 2020.