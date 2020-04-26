النيابة تأمر بحبس سما المصري 4 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، اليوم الأحد، بحبس الفنانة سامية أحمد عطية وشهرتها سما المصري، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وذكر النائب العام في بيان لها اليوم: "يستكمل التحقيق معها غداً، وستعلن النيابة العامة ما أسفرت عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق"
وألقى قسم شرطة الأزبكية أول أمس الجمعة القبض على سما المصري بناء على إذن من النيابة العامة بضبطها.
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