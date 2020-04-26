شكرا لقرائتكم خبر عن خروج «يامن» أول مولود في مستشفى عزل كفر الزيات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن خروج الطفل يامن أول مولود بمستشفى العزل بكفر الزيات، بعدما أظهرت نتائج تحاليل والده سلبية إصابته بفيروس «كورونا»، وتحويل والدته للمدينة الجامعية بالقاهرة، بعد تحسن حالتها، وفي انتظار نتيجة أخرى لها.
وأشار الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفي العزل بكفر الزيات، إلى فرحة الطاقم الطبي بخروجهم وتحسن حالتهم، ما يعد إنجازا كبيرا لهم يزيد إصرارهم على مواجهة هذا الوباء اللعين، ومدى استعداتهم لمواصلة جهودهم للاطمئنان على حالة المصابين المتواجدين داخل المستشفى.
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