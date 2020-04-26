شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مصر لم ولن تغلق بابها أمام أبنائها.. وأتعامل مع العالقين كأم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن الدولة وكل مؤسساستها تعمل لعودة المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وعضوية وزارات الهجرة والخارجية والصحة والطيران، مشيرة إلى أن جدول الرحلات مستمر ولدينا مجموعات كثيرة سواء في أفريقيا أو أوروبا وغيرها من الدول، وجميع الرحلات تسير وفقا لجدول زمني وفقا لأعداد المصريين العالقين بالدول وخطوط الطيران وأن كل الجهات المعنية تعمل على قدم وساق.

وأضافت وزيرة الهجرة، في تصريحاتها لبرنامج «كل يوم»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي علق بنفسه بخصوص العالقين بأن يتم إجلاءهم ورجوعهم لوطنهم، لافتة إلى أن العالم يمر بظروف استثنائية لم نرها من قبل والدولة تبذل أقصى ما لديها لاستيعاب كل الراغبين في العودة، ولن نغلق الباب أمام أبنائنا ونحن الآن نستهدف العالقين ممن ليس له سكن وحالات غيرها التي تم الإعلان عنها، وكل الطلبات يتم عرضها على اللجنة ورئيس الوزراء والقيادة السياسية، مؤكدة: «مصر لم ولن تغلق بابها أمام أبنائها».

ولفتت مكرم إلى أن البعض يتصور أن وزارة الهجرة هي صاحبة القرار، بالعكس وزارة الهجرة هي جزء من اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الوزراء، والكثير يستغلون الأزمة لهدم ما تقوم به الدولة من جهود وتعمل على ترويج الشائعات، والرد عليها امر هام خصوصا خلال الظروف التي نمر بها.

وحول الطلبة المصريين بالسودان، أكدت وزيرة الهجرة أننا نجحنا في رجوع أكثر من ٢٠٠٠ طالب وعالق بالسودان بالتعاون مع كل الجهات المعنية بمصر والسودان، موضحة أن هناك وضع استثنائي بالسودان لأن الحظر بها يبدأ من ٦ مساء إلى ٦ صباحا، فالوقت ضيق جدا للوصول للمعابر فضلا عن غلق المعابر أيضا، ولذلك نطلب من الطلاب الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي حددتها دولة السودان والتسجيل في السفارة المصرية ليتم إرجاعهم عندما تسمح الظروف.

وتابعت: «في موضوع العالقين لا أتعامل فقط كمسؤول في مقابل مواطن، بل أتعامل معهم كأم»، مشيرة إلى أننا اخذنا في اعتبارنا توفير كل الإجراءات الرعاية لهؤلاء الطلاب لصغر سنهم وطول المسافة واتخاذ كل الإجراءات حيالهم.

وأكدت وزيرة الهجرة أن اللجنة تتابع يوميا كل المستجدات والطلبات التي ترد لها على مدار اليوم، لافتة إلى أن هناك استفسارات وطلبات ترد من المواطنين بالخارج اكتشفوا عدم وجود الدول المتواجدين بها بجدول الرحلات المعلن وحاليا البعثات الدبلوماسية تقوم بجمع تلك الطلبات ومراجعة اللجنة والإبلاغ عن وجود عالقين لديهم.

Advertisements

واختتمت مكرم تصريحاتها بالقول: «هناك حرص شديد لرجوع العالقين، وهناك تعليمات بتكثيف الرحلات لوجوع عدد كبير من العالقين في أسرع وقت، فهناك جهد كبير تقوم به وزارة الطيران والسفارات المصرية بالخارج ووزارة الصحة لإجراء الكشف وتوفير المتابعة الصحية للعائدين من الخارج»، مؤكدة ان هذا الجهد سيستمر حتي نطمئن على كل أبنائنا بالخارج.