شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الغربية»: خروج 18 حالة أصيبت بـ«كورونا» من «عزل سبرباي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالغربية، السبت عن تحسن وخروج 18 حالة كانت مصابة بفيروس «كورونا» من العزل بالمدينة الجامعية بسبرباي، والذين استقبلوا نبأ تعافيهم وسط أجواء من الفرح والبهجة.

وأشار الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية: «الحمد لله كانت النتائج سلبية التحاليل لـ24 حالة من بداية افتتاح المدينة الجامعية، وبعد عمل الفحوصات والإشاعات تبين شفاءهم التام، ونطمئن الجميع أن باقي الحالات في حالة جيدة وسيتوالى خروجهم تباعا».

وقال الدكتور محمد السويدي، مسؤول مكافحه العدوي بالعزل الصحي بالمدينة الجامعية، إنه تم تجهيز المدينةبكامل طاقتها وتدريب الطاقم الطبي على أعلى مستوى لاستقبال حالات التحسن من فيروس «كورونا»، وذلك بتكاتف الأطباء والتمريض والفنيين والإدارات المعنية، وتعد هذه الخطوة من أهم الإجراءات الوقائية ضد الفيروس.