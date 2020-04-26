جامعة عين شمس تنفى إغلاق المستشفى التخصصى بسبب إصابات كورونا بين الطاقم الطبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت جامعة عين شمس عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن إغلاق مستشفى عين شمس التخصصى بسبب إصابات بين الطاقم الطبى بفيروس كورونا، وتؤكد الجامعة أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة، وأن المستشفى يعمل بكامل طاقته بدون أدنى مشكلة.
وتهيب إدارة الجامعة بكافة أعضاء المجتمع الجامعى ومنسوبيه من أعضاء هيئة تدريس وإداريين وعاملين بالامتناع تماماً عن الإدلاء بأية بيانات أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعى أو الواتس آب فى نشر وتداول أية أخبار أو معلومات عن الأحداث الجارية، ومراعاة ما يمر به الوطن فى هذا الظرف الدقيق واللحظات الفارقة.
وتؤكد إدارة الجامعة أن المصدر الوحيد والرسمى للأخبار هو المركز الإعلامى التابع للجامعة، وتحذر إدارة الجامعة أيا من يخالف ذلك النهج بأنه سيتعرض للتحقيق الفورى والمساءلة القانونية؛ كما تحتفظ الجامعة بحقها القانونى فى اتخاذ كافة سبل حق الرد للتصدى لوسائل الإعلام التى تروج لمثل هذه الأخبار المغرضة لما يسببه ذلك من إثارة البلبلة بين الرأى العام، ونشر حالة من الخوف والتوتر داخل المجتمع المصرى.
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