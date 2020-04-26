شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة عن إعادة العالقين: "مصر متقدرش تقفل بابها أمام ولادها".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن جميع الجهات المعنية بالدولة تعمل على إعادة المصريين الراغبين في العودة لوطنهم، والذين يعانون مشاكل في السكن والإقامة وعدم وجود مصدر الدخل، مضيفة: "مصر لم تغلق أبوابها أمام ضيوفها.. وبالتالى مصر متقدرش تقفل بابها أمام ولادها".

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وقالت خلال مداخلة هاتفية مع خالد أبو بكر خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن الرحلات الجوية للخارج مستمرة لإعادة العالقين، سواء في آسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو إفريقيا وأوروبا، وذلك طبقًا لجدول زمنى، بناء على تصاريح السفر للطائرات وخط سير الطيران وأعداد العالقين.

وعن أزمة المصريين العالقين في السودان، قالت إنه تم إعادة ألفى طالب مصري يدرسون في السودان، والحظر يبدأ من 6 صباحا حتى 9 مساءً، وبالتالي هذا التوقيت ضيق جدًا في الحركة، كما أن المعابر مغلقة الآن، مناشدة الطلاب المصريين بالسودان بتسجيل بياناتهم في السفارة لإعادتهم، مضيفة: "أتعامل مع المواطنين كأنى أم".

وأوضحت أن الدولة تمر بظروف استثنائية لم تحدث من قبل، والدولة تبذل أقصى ما لديها لإعادة العالقين الراغبين في العودة لوطنهم.