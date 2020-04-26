شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض لا تستحق الجهد طالما يتم تزييف الحقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، أنه خلال المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض تطرح وسائل الإعلام أسئلة معادية، ثم يرفض بعدها توصيل الحقائق ولا يحصل الشعب الأمريكى سوى على الأخبار المزيفة، كما هاجم ترامب الديمقراطيين، بخصوص جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه لم يقل أن وباء كورونا كان خدعة.

وقال دونالد ترامب، عبر حسابه بموقع تويتر: "لم أقل أبداً أن الوباء كان خدعة، من سيقول مثل هذا الشيء؟ قلت إن الديمقراطيين الذين لا يفعلون شيئًا إلى جانب شركائهم في وسائل الإعلام الرئيسية، هم خدعة، لقد تم استدعاؤهم وإحراجهم على هذا ، حتى الاعتراف بأنهم كانوا مخطئين لكنهم يواصلون نشر الكذب".





وأضاف: "ما هو الغرض من عقد مؤتمرات البيت الأبيض الإخبارية عندما لم تطرح وسائل الإعلام سوى أسئلة معادية، ثم ترفض الإبلاغ عن الحقيقة أو الحقائق بدقة".

Advertisements





وأضاف: "الشعب الأمريكي لا يحصل على شيء سوى الأخبار المزيفة، لا تستحق الوقت والجهد"، وتابع: "تذكر أن العلاج لا يمكن أن يكون أسوأ من المشكلة نفسها كن حذر، كن آمنا، استخدم الحس السليم".

يشار أن المذيع والصحفي الأمريكي الشهير بيرس مورجان، أعلن أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ألغى متابعته لحساباته على مواقع التواصل الاجتماعى تويتر وانستجرام، يأتي ذلك بعد أن قام بمهاجمته من خلال مقال وصف تصريحاته بحقن مرضى كورونا بالمطهرات بالنظرية المجنونة.

ووفقا لجريدة الميرور، أن تلك الخطوة جاءت بعد مقال بيرس الأخير، حيث انتقد بشدة الرئيس دونالد ترامب بشأن تصريحاته علاج مرضى كورونا ترامب عن طريق الحقن بالمطهرات.