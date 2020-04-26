الأعلى للإعلام: إجراءات عاجلة ضد إعلان "قطونيل" فى اجتماع طارئ ظهر اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد صالح الصالحى عضو لجنة الشكاوى بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا لها ظهر اليوم الأحد، لمناقشة تقارير لجان الرصد بشأن مخالفات إعلان "قطونيل".
وأضاف صالح الصالحى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن اللجنة ستتخذ توصيات عاجلة بشأن مخالفات إعلان قطونيل سيتم رفعها للمجلس لاتخاذ قرارات عاجلة بشأن المخالفات.
وكان عدد من أعضاء مجلس النواب قد طالبوا بوقف إعلان "قطونيل"وتطبيق عقوبة خدش الحياء على الشركة، حيث تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.
وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.
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