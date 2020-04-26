أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13حالة وفاة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ 24 ساعة الماض، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى.. الصحة: تسجيل 227 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 وفاة وتعافى 39 مصابًا الكهرباء: 3 مليارات جنيه مديونية الأوقاف والمحليات الزراعة تعلن ارتفاع صادرات البطاطس لـ506 آلاف طن وفقا للاشتراطات الصحية وزير الأوقاف: الحفاظ على حياة الساجد مقدم على عمارة المساجد الرى تزيل تعديات أحد أعضاء مجلس النواب بمحافظة الجيزة على النيل الدعوات التى لا ترد .. خاطرة رمضانية لوزير الأوقاف الكهرباء: فرق الطوارئ تعمل على مدار الساعة خلال رمضان لحل أى أعطال البيئة تتابع غلق خلية دفن مخلفات قرية المعتمدية بعد انتهاء العزل الصحى لها طقس ثالث أيام رمضان.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة والعظمى بالقاهرة 27 درجة Advertisements التموين تعلن تقييم أداء المخابز لتحسين جودة إنتاج الخبز الصحة: إجراء 200 ألف اختبار بالكاشف السريع Rapit test للكشف عن كورونا الصحة: 25.7% من المصابين بكورونا تعافوا و33.5% عيناتهم تحولت لسلبية الصحة: ارتفاع عدد الحالات السلبية لفيروس كورونا إلى 1450 حالة بعد تلقى العلاج الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من كورونا لـ1114 وخروجهم من مستشفيات العزل الصحة: الوفيات بكورونا كسرت حاجز الــ300 حالة والنسبة العامة 7.1% "السياحة والآثار" تتلقى 200 شكوى من العاملين فى القطاع السياحى التموين :لجان لفحص الأقماح المحلية الموردة من المزارعين الأوقاف: رسالتنا ومهمتنا الحقيقية هى عمارة المساجد وقراءة القرآن الكريم الصحة: متوسط ترددات مستشفيات الحميات 15 ألف مواطن يوميًا منذ ظهور كورونا "الأوقاف": تصنيع كبائن التعقيم لاستخدامها فى المساجد

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