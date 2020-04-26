شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ترى الوكالة الدولية للطاقة الذرية "البنية التحتية" مشروع الضبعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريراً بعد مراجعة البنية التحتية لمشروع الضبعة لإنشاء أول محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية ، و ذلك بناء على طلب من هيئة المحطات النووية، وشمل إشادة بالبرنامج النووى المصرى و إصدار توصيات للبلدان الأخرى بالإستعانة بالتجربة المصرية ، الخليج 365 يرصد لقراءة لأهم ما جاء فى تقرير هيئة الوكالة الدلية للطاقة الذرية :

1- استغرق فريق الخبراء 11 يوما لتقييم البنية التحتية للمشروع.

2- عملية التقييم تمت بناء على طلب من هيئة المحطات النووية المصرية.

3- لم تصدر اللجنة أى ملاحظة على البنية التحتية للضبعة بخلاف العديد من التقارير السابقة التى تصدرها الوكالة لمعظم المشروعات النووية بمختلف دول العالم.

4- ضم فريق المراجعة خبراء دوليين من البرازيل وإسبانيا والمملكة المتحدة والجزائر بالإضافة إلى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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5- قام الفريق بمراجعة القضايا ال19 للبنية التحتية النووية مستخدما سلسلة وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية “تقييم تطور وضع البنية التحتية الوطنية النووية”.

6- أكد التقرير أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة وذلك من خلال التزام واضح بمعايير الأمن والأمان وعدم الانتشار.

7- تعتمد مراجعة البنية التحتية النووية المتكاملة، على المعالم الاساسية التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية و المتضمنة ل19 من قضايا البنية التحتية خلال مراحلها الثلاث لتطبيقها ولم تصدر ملحوظة على البنية التحتية للضبعة.