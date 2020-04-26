شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء المقطم تواصل تحصيل الفواتير لعدم تراكمها على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت إدارة الكهرباء بمنطقة المقطم التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء على انتظام عملية التحصيل بها و التزام عدد كبير من المحصلين بالشركة بالمرور على المواطنين و تحصيل الفواتير لضمن عدم تراكمها على المواطنين.

وأكد مصدر مسئول بكهرباء المقطم أن هناك تعليمات مشددة من الشركة القابضة لكهرباء مصر بضرورة الانتظام فى عملية تحصيل فواتير الكهرباء الشهرية مع أخذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة و أرواح العاملين و المواطنين.

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و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه لا توجد أى اعتراضات من المواطنين على سداد الفواتير ، لافتاً إلى أن المواطن أصبح لديه وعى كبير بأهمية الانتظام فى سداد الفواتير لعدم تراكمها و الاضطرار لسداد المبلغ مرة واحدة.

وكان الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقه المتجدده ، أكد أنه لا توجد قرارات من رءاسة مجلس الوزراء بتاجيل سداد فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

و أضاف حمزة فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أنه لا صحة لما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي و بعض وساءل الاعلام بشأن تاجيل سداد فاتورة الكهرباء الشهرية لمدة 3 اشهر ، لافتا إلى أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى الأضرار باستقرار قطاع الكهرباء و وصول الخدمة للمواطنين.