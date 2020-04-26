شكرا لقرائتكم خبر عن احذر من "الماس الكهربائى" مع بدء ارتفاع درجة حرارة الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسف الصيف يبدا المواطنون فى استهلاك مكيفات الهواء و المراوح بالإضافة إلى الأجهزة المنزلية، وهو ما قد يسبب ضغطا على كابلات الكهرباء ما يمكن أن أن يتسبب فى ماس كهربائي إن لم يتم استهلاك الكهرباء بطريقة صحيحة.

”الخليج 365” يرصد لقرائه بعض الخطوات التى يجب اتباعها بالمنازل والمنشآت لتجنب حدوث ماس كهربائي وهى كالآتى:

1- لا تستخدم "المشترك الكهربائي" مع وحدات التسخين أو مكيفات الهواء، لأنها قد لا تتحمل ضغط التيار مما يتسبب في اشتعالها.

2- يمكن أن تقتني طفاية حريق في بيتك للطوارئ.

3- يجب أن تتعرف على الأجهزة الكهربائية الخطرة والتي من المحتمل أن تسبب في حريق مستقبلا.

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4- استخدام المصابيح الكهربائية التي تتناسب مع القوة الكهربائية الموصى، من قبل شركات الكهرباء الوطنية، وفي الغالب استخدم تثبيت احتياطات الأطفال لمنع الصعق الكهربائي.

5-دعوة كهربائي لتفقد المنزل، للتأكد من أنه يفي بشروط السلامة.

6-افحص الأجهزة الكهربائية بشكل دوري لتحديد ما إذا كان هناك تآكل أو تلف في الأسلاك.

7-لا تستخدم الأجهزة التي تظهر عليها علامات التلف أو التآكل.

8- استعن بفنى الكهرباء إذا كنت تشم رائحة أي شيء يحترق أو ترى دخانًا قادمًا من جهاز أو سلك أو قابس أو إذا رأيت مخرجًا غير مشوه.