شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأعلى للإعلام: سيتم إيقاف إعلان "قطونيل" لحين إزالة المشاهد المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسؤول بلجنة الشكاوى بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ، أن إيقاف برنامج إعلان قطونيل لحين إزالة المخالفات من الإعلان ، على رأس قرارات اللجنة المتوقع اتخاذها خلال اجتماعها غدا الأحد .

وأضاف المصدر أن لجان الرصد بالمجلس رصدت مخالفات إعلان قطونيل، موضحا أن اللجنة ستناقش غدا الأحد ما وقع فى الاعلان من مخالفات وأنه من المقرر أن تصدر لجنة الشكاوى توصيات باستدعاء الشركة المعلنة لتعديل الإعلان ومنحها مهلة 24 ساعة للتعديل وإلزام القائمين على الإعلان بإزالة عدد من المشاهد .

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وكان عدد من أعضاء مجلس النواب ، قد طالبوا بوقف إعلان "قطونيل"وتطبيق عقوبة خدش الحياء على الشركة، حيث تقدم جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزارة الدولة لشئون الإعلام بشأن إذاعة مواد إعلانية خادشة للحياء عبر شاشات التلفزيون مع بداية شهر رمضان.

وأشار النائب إلى أن هناك حالة من الغضب سيطرت على عدد كبير من المواطنين بسبب إعلان شركة ملابس "قطونيل" والذي ظهرت فيه إحدى الممثلات تغني بعبارات غير لائقة فضلا عن بعض الحركات المستفزة للمشاهدين.