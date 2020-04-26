شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل نقابة البيطريين: مذكرة لاستعجال ضم العاملين بالزراعة لقانون المهن الطبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الدكتور البدرى أحمد ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، عضو مجلس النواب، إنه جار الإعداد لمذكرة، لتقديمها الأسبوع المقبل بالبرلمان، لدمج الأطباء البيطريين، العاملين بوزارة الزراعة، فى قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، خاصة بعد إجراء تعديلات على نص القانون، وحصولها على موافقة مبدأية من مجلس الوزراء، لافتا إلى أن الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية ضمن الفئات المستفيدة من القانون.

وأوضح البدرى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": أن كان قد سبق تقديم مشروع قانون لضمهم الأطباء البيطريين العاملين بوزارة الزراعة للقانون العام الماضى، وحصل على موافقة مبدأية فى لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلا أن عدم وجود موارد مالية فى الفترة التى تم عرضها به، حال دون إقراراه، لافتا إلى أنه سيتم تقديم استعجال للقانون لإدخاله بمناقشات مجلس النواب، وتقديم مذكرة لمجلس الوزراء لضم البيطريين العاملين بالزراعة له.

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وكان قد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، على أن تنتهي وزارة المالية ووزارة العدل وهيئة مستشاري مجلس الوزراء من الصياغة النهائية.

تأتي هذه الخطوة فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعطاء أولوية لقطاع الصحة بصفة عامة، وأعضاء المهن الطبية من أطباء وتمريض بصفة خاصة، وتضمنت تلك التعديلات: زيادة فئات بدل المهن الطبية، بنسبة 75%، وتعديل اسمه، وورفع سن الإحالة للمعاش للمخاطبين بأحكام القانون لتصبح 65 سنة بدلاً من 60 سنة، بالإضافة إلى إنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بهدف تكريم الشهداء من أعضاء المهن الطبية الذين يتوفون او يصابون بعجز كلي او جزئي بسبب العدوى والمخاطر الطبية نتيجة القيام بمهام العمل، وتعويضهم وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم ولأسرهم عن الوفاة أو الإصابة.