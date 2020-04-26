شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأحد 26/4/2020 بمحافظات مصر والعواصم العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” لقرائه مواقيت الصلاة اليوم الأحد ، فى عدد من محافظات مصر والعواصم العربية، شاملة صلاة الفجر وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:

ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية،والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة فى القاهرة

موعد صلاه الفجر 3:43 ص

توقيت صلاة الظهر 11:53 ص

ميعاد صلاة العصر 3:29

موعد صلاة المغرب 6:29

ميعاد صلاة العشاء 7:52

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية

موعد صلاة الفجر 3:44 ص

توقيت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:35

توقيت صلاة المغرب 6:35 م

موعد صلاة العشاء 8:00 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

موعد صلاة الفجر 3:37

توقيت صلاة الظهر 11:49 م

موعد صلاة العصر 3:26 م

ميعاد صلاة المغرب 26: 6 م

توقيت صلاة العشاء 7:49 م

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ

موعد صلاة الفجر 3:36 ص

توقيت صلاة الظهر 11:40

موعد صلاة العصر 3:14

توقيت صلاة المغرب 6:15 م

موعد صلاة العشاء 7:35 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

موعد صلاة الفجر 3:49 ص

توقيت صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 3:15 م

توقيت صلاة المغرب 6:18 م

موعد صلاة العشاء 7:35



ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية: ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مكة

موعد صلاة الفجر 4:28 ص

توقيت صلاة الظهر 12:19 م

موعد صلاة العصر 3:41 م

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موعد صلاة المغرب 6:47 م

ميعاد صلاة العشاء 8:00 م

المدينة المنورة

موعد صلاة الفجر 4:22 ص

توقيت صلاة الظهر 12:19 م

موعد صلاة العصر 3:47 م

موعد صلاة المغرب 6:52 م

توقيت صلاة العشاء 8:06 م

الرياض

موعد صلاة الفجر 3:54 ص

توقيت صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 3:19 م

ميعاد صلاة المغرب 6:24 م

موعد صلاة العشاء 7:38 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

موعد صلاة الفجر 3:29

توقيت صلاة الظهر 11:38 م

ميعاد صلاة العصر 3:13 م

موعد صلاة المغرب 6:15

موعد صلاة العشاء 7:36 م

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

موعد صلاة الفجر 4:24 ص

توقيت صلاة الظهر 12:20 م

موعد صلاة العصر 3:48 م

توقيت صلاة المغرب 6:49 م

موعد صلاة العشاء 8:07 م

مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط

موعد صلاة الفجر 4:04 ص

توقيت صلاة الظهر 12:25 م

موعد صلاة العصر 4:07 م

توقيت صلاة المغرب 7:08 م

موعد صلاة العشاء 8:35

مواقيت الصلاة بالكويت

توقيت صلاة الفجر 3:38 ص

موعد صلاة الظهر 11:46 ص

ميعاد صلاة العصر 3:21 م

توقيت صلاة المغرب 6:21 م

مواقيت صلاة العشاء 7:43 م