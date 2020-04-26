محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
تقدمت إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الدفاع، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء، مشيرة إلى أن هذا اليوم سيظل محفورًا في نفوس المصريين ودليل على قدرة الجيش المصري في استرداد أراضي الدولة المصرية والدفاع عنها أمام أي عدو.
وأوضحت عبدالحليم في بيان لها، أن القوات المسلحة ستظل الدرع الأول للدفاع عن تراب الوطن، وتقديم كافة أشكال التضحية في سبيل نصرة هذا الوطن، والحفاظ على مقدرات الشعب المصري الأصيل.
ولفتت إلى أن القوات المسلحة سطرت ملحمة وطنية في تمسكها باسترداد كل شبر من أرض هذا الوطن، والوقوف بشجاعة وبسالة لاسترداد حق الدولة وطرد أي احتلال يريد الاستحواذ على خيراتها ومواردها.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية في ذكرى تحرير سيناء: القوات المسلحة سطّرت ملحمة وطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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