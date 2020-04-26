اليوم.. إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث عنف الظاهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تنظر الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم بالتورط في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث عنف الظاهر".

ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأسندت النيابة العامة للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم عدة تهم، منها الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.