اليوم.. محاكمة متهمين اثنين في قضية "أحداث عنف 15 مايو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين اثنين في أحداث عنف منطقة 15 مايو.

ومن المقرر أن تؤجل المحاكمة إدرايًا، تنفيذًا لقرار محكمة استئناف القاهرة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وشمل أمر إحالة المتهمين في تلك القضية، أنهم اشتركوا في مظاهرة تخريبية بدون ترخيص، وكان الهدف منها زعزعة استقرار البلاد، كما انضموا إلى الجماعة الإرهابية التى تستخدم القوة والعنف والتهديد من أجل تحقيق أهدافها، قاموا من خلال المسيرة الحاشدة بمنطقة ١٥ مايو بتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضمن قرار الإحالة منع وعرقلة سير السلطات العامة بالبلاد والتى من شأنها تعطيل الجهات والهيئات القضائية عن أداء أعمالها، تسببوا في تعطيل وسائل المواصلات العامة والخاصة وحركة المرور، كما حازوا أسلحة وأدوات نارية من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين، فضلًا عن حيازة مواد مفرقعة تتكون من البارود الأسود لاستخدامها في أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالأمن العام.

الجدير بالذكر أن المستشار عمر مروان وزير العدل أصدر قرارا في وقت سابق بتأجيل الدعاوى كافة أمام المحاكم إداريًا لمدة أسبوعين حتى نهاية مارس الجاري؛ تفاديًا لانتشار فيروس "كورونا".