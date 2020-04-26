محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.
ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:
مصدر أمنى: صور السحور الجماعى قديمة وتروج لها مواقع الإخوان
أفاد مصدر أمنى أن الصور التى تداولتها بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لسحور جماعى، تأتى فى إطار محاولاتها بث الشائعات والأخبار المغلوطة خاصةً.
القبض على مهتز نفسيا كسر باب مسجد في القليوبية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، اليوم السبت، القبض على مهتز نفسيًا؛ لكسره باب أحد المساجد بالقليوبية.
الداخلية تفرج عن 4011 مسجونا بمناسبة عيد تحرير سيناء (فيديو)
أذاعت وزارة الداخلية، اليوم السبت، فيديو على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، للإفراج عن 4011 مسجونا بمناسبة عيد تحرير سيناء، تنغيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الأمن العام يصادر عشرات الأسلحة ويؤمن الآلاف من حالات التعدي خلال أسبوع
استهدف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".
إنعاش خزينة الدولة بـ 2.3 مليار جنية بقضايا تهرب ضريبي
حصلت أجهزة الأمن بوزراة الداخلية 30 مليون جنيه قيمة مخالفات كهرباء و2.3 مليار جنيه قضايا تهرب ضريبى وأموال عامة خلال أسبوع بمختلف المحافظات .
إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش بحلوان
أمرت نيابة حلوان، بإحالة عاطل لمحكمة الجنايات في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة منشية جمال عبدالناصر بمنطقة حلوان.
عذبه حتى الموت.. تجديد حبس فرارجي متهم بقتل نجل شقيقه
جدد قاضي المعارضات، حبس فرارجي 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل نجل شقيقه بعد وصلة تعذيب داخل منزله بالجيزة.
كانت هذه تفاصيل خبر نشرة الحوادث المسائية.. الإفراج عن 4011 سجينًا وترويج "الإخوان" لصور سحور جماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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