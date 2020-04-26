مصدر أمنى: صور السحور الجماعى قديمة وتروج لها مواقع الإخوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي علاء عمران:
أفاد مصدر أمنى أن الصور التى تداولتها بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لسحور جماعى، تأتى فى إطار محاولاتها بث الشائعات والأخبار المغلوطة خاصةً.
وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت: "بالفحص تبين أن الصور قديمة وسبق تداولها خلال فترات سابقة على الإنترنت كما كشف كذب إدعاءات تلك الجماعة تداولها ذات الصور فى مناطق مختلفة".
كانت رصدت المتابعة الأمنية تداول مواقع الجماعة الإرهابية صور لسحور جماعى لشهر رمضان المبارك وإدعاء وجود تجمعات بالرغم من فرض حظر التجوال والتجمعات على خلاف الحقيقة.
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