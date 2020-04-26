الداخلية تفرج عن 4011 مسجونا بمناسبة عيد تحرير سيناء (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أذاعت وزارة الداخلية، اليوم السبت، فيديو على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، للإفراج عن 4011 مسجونا بمناسبة عيد تحرير سيناء، تنغيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لعام 2020.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (3778) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

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وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن (233) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.