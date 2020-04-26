الأمن العام يصادر عشرات الأسلحة ويؤمن الآلاف من حالات التعدي خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سامح غيث:

استهدف قطاع الأمن العام، البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط وبورسعيد والدقهلية" و"السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".

ةضبط الأمن العام خلال الحملة، 70 متهما وبحوزتهم قطعتى سلاح أبيض و8 قضايا إتجار بالمواد المخدرة بمضبوطات بلغت نحو (1,650 كيلو جرام لمخدر البانجو- 360 جرام لمخدر الحشيش –95 جرام لمخدر الهيروين) وتنفيذ 3391 حكم قضائى متنوع وضبط 469 قضية متنوعة أخرى.

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وأسفرت الجهود خلال أسبوع باشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط 594 قطعة سلاح نارى أبرزها (65 بندقية آلية –101 بندقية مششخنة وغير مششخنة–39 مسدس –389 فرد محلى الصنع –1656 طلقة مختلفة الأعيرة–1145 قطعة سلاح أبيض) وورشتين لصتينع الأسلحة بداخلهما (2 بندقية خرطوش–10 فرد محلى الصنع–أدوات وأجزاء التصنيع).

تم تأمين تنفيذ 3364 قرار إزالة د؛ حالة تعدى على الأراضى الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، الرى والصرف، مجرى نهر النيل، بنطاق 26 مديرية أمن.

وتكللت الجهود عن تنفيذ 384 الف و395 حكم قضائى وضبط 15 تشكيل عصابى ضموا 42 متهماً إرتكبوا (53) حادث سرقة متنوع و (109) قضية أحداث وإعادة (15) سيارات مُبلغ بسرقتها بالاضافة الى كشف غموض (38) حادث (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، إنتحال صفة)وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (66) متهماً.