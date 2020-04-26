نادي قضاة مجلس الدولة يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمود الشوربجي:

تقدم مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار سمير يوسف البهي، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقوات المسلحة المصرية قادةً وضباطاً وجنوداً وللشعب المصري، بمناسبة الذكري الثامنة والثلاثين لعيد تحرير سيناء.

ذكر النادي في بيان له اليوم السبت،، أن مصر استعادت في هذا اليوم سيطرتها الكاملة على أرض سيناء بعد معركة شرف بذلت فيها قواتنا المسلحة الغالي والنفيس من دماء أبنائها، وتحمل فيها شعبنا الأبي تبعات هذه المعركة حتى اكتمال النصر، واكتملت الملحمة بنصر سياسي وقانوني كبير في معركة استعادة طابا والتي كان أحد أبطالها قامة وعلم من أعلام مجلس الدولة هو المستشار محمد أمين المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق.

أوضح النادي أن الاحتفاء بهذا اليوم هو تذكير لنا جميعاً بأن مصر بلدٌ عصيةُ على الكسر، وأن رايتها ستظل عالية خفاقة إلى يوم الدين.