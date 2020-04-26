"أمن كفر الشيخ" يداهم مصنعا لإنتاج كمامات غير صالحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

داهمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية مصنعا لتصنيع الكمامات الطبية بخامات غير مطابقة للمواصفات، ومعمل ألبان لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الجبن الرومى "منتهية الصلاحية" لإعادة تدويرها وبيعها فى كفر الشيخ.

أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن كفر الشيخ قيام مالك محل ملابس "بدون ترخيص" بإنشاء خط إنتاج بالمصنع لتصنيع الكمامات الطبية مستخدماً خامات غير مطابقة للمواصفات القياسية وإيداعها داخل عبوات تحمل علامات تجارية وهمية ، وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وعثر بحوزته على "24 ألف كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات –10 آلاف متر أقمشة "مستلزمات إنتاج" –10آلاف عبوة كمامات فارغة - 12 ألف رابطة كمامات طبية المصدر "مستلزمات إنتاج" – 12 ماكينة خياطة".

كما تم ضبط صاحب ومدير مسئول عن معمل لمنتجات الألبان لقيامه بتجميع كميات كبيرة من الجبن الرومى "منتهى الصلاحية" من الأسواق وإعادة تدويرها وطباعة تاريخ إنتاج وصلاحية سارى "خلافاً للحقيقة".

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على " 1500 قرص جبن رومى بإجمالى وزن 20 طن تقريباً" منتهية الصلاحية وتظهر عليها علامات التعفن والتلف وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.