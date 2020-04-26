مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تأجيل نظر دعوى بطلان قرار نقل تبعية جزيرة الوراق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 26 أبريل 2020 01:20 صباحاً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تأجيل نظر دعوى بطلان قرار نقل تبعية جزيرة الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية، إستهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بدائرة مركز شرطة أسيوط أسفرت جهودها عن ضبط (عدد 11 قطعة سلاح نارى وذخائر "غير مرخصة") بحوزة (عدد 4 أشخاص مقيمين بأسيوط).

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعويي عدد من أهالي جزيرة الوراق، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة، ونقل تبعية الجزيرة من المحليات إلى هيئة المجتمعات الجديدة، إداريا لجلسة 20 يونيو المقبل.

اندلع منذ قليل حريق داخل مخبز في منطقة عين شمس، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية وبصحبتهم سيارات الإطفاء لمحاولة السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

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وكانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخبز في شارع إبراهيم عبد الرازق فى منطقة عين شمس.

تمكنت مديرية أمن سوهاج من ضبط عاطل لاتجاره فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وأكدت معلومات وتحريات قسم مكافحة جرائم المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج، قيام أحد الأشخاص (عاطل - له معلومات جنائية مسجلة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج) بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذًا من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

قرر قاضى العارضات بمحكمة جنح مدينة نصر اليوم السبت، تجديد حبس عامل 15 يوما على ذمة التحقيق، لسرقته ٣ خزائن بإحدى شركات الاستثمار السياحى والعقارى في مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى الإدارة شرطة النجدة بلاغا باكتشاف سرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية وفضية وساعة يد من داخل (شركة استثمار سياحي وعقاري كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر).