شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صرف المرحلة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة بالمنيا الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بدء صرف المرحلة الثانية من المنحة المقدمة من الدوله للعمالة غير المنتظمة، الأحد، وتستمر حتى 10 مايو المقبل، من خلال مكاتب البريد وفروع البنك الزراعي، يأتي ذلك في ضوء اهتمام السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير كل سبل الدعم للعمالة غير المنتظمة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد لمواجهه تداعيات فيروس كورونا.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة، بتجهيز مكاتب البريد وفروع بنك الائتمان الزراعي بأماكن انتظار للمواطنين المستحقين لإتمام عملية الصرف، مع تنفيذ اعمال الرش والتطهير لمنافذ الصرف.

وأضاف المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مسخرة لتلبية احتياجات المواطنين، والعمل على توفير كل سبل الدعم، مشيراً إلى ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وذلك خلال الفترة الراهنة للخروج بالوطن من هذه الأزمة.

شدد المحافظ، على تيسير عملية صرف المنحة للعمالة الغير منتظمة وتطبيق للخطة التي وضعتها المحافظة في تنسيق وتنظيم عملية الصرف، وذلك ضمن اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد

ناشد المحافظ، جميع الفئات المستحقة لتلك المنحة، بالالتزام بتطبيق النظام في الدخول والخروج من المنافذ، مخاطبا فيهم شهامة أبناء الصعيد في إعطاء أولوية الصرف لكبار السن والسيدات.

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