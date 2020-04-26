شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الحكومة: «كورونا» مطول.. ولم نتجه للحظر الكلي حفاظًا على الاقتصاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن التوجه العالمي يسير باتجاه التعايش مع فيروس «كورونا»، معقبا: «الموضوع مطول.. ومش هنموت لو مروحناش سينما أو مسرح، ولكن سنعاني لو تم إغلاق مصنع».

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا القاهرة» المذاع عبر فضائية «العربية الحدث»، أن فيروس «كورونا» سيؤثر على الحياة الاجتماعية للمصريين، وهو أمر يمكن تحمله، ولكن الحكومة تعمل على ألا يؤثر الفيروس على الاقتصاد ومعيشة المواطن.

وأوضح أن تقليص ساعات الحظر في شهر رمضان هدفه تقليل الزحام، معقبا: «الناس كده كده هتروح، ونحاول تفادي الزحام»، مشددا على أهمية وعي المواطن في مواجهة فيروس «كورونا»، وهذا لا يعني توقف الحكومة عن دورها، معلقا: «لم ولن نترك المواطنين فريسة والحكومة تواصل عملها».

وذكر أن الدولة لم تتجه للإغلاق الكلي حفاظا على الاقتصاد، فضلا على أن الدول التي لجأت للإغلاق الكامل لم نلاحظ تغيرا كبيرا في أرقامها.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تصريح رئيس الوزراء حول التعايش والتأقلم مع فيروس «كورونا» لا يقصد به الاستسلام وأن الكل قد يتعرض للإصابة، ولكن الحقيقة أن رئيس الوزراء قصد من تصريحه أنه لايجب أن نسمح بأن ينال الفيروس من حياتنا أو تعطلها خاصة الحياة الاقتصادية.

ووجه متحدث مجلس الوزراء، رسالة للمواطن قائلاً: «لا تسمح للفيروس بأن يعطل عملك قم بعملك كما يجب ولكن في ظل إجراءات إحترازية قوية والدولة سوف تساعدك على هذه الإجراءات». واختتم: «نعول على وعي المواطن في معركة كورونا جنباً إلى جنب مع إجراءات الدولة الاحترازية، والدولة لم ولن تترك أو تتخلى عن صحة المواطن». Advertisements