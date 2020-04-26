شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة سوهاج»: عزل 35 شخصًا داخل منازلهم لمخالطتهم 7 مصابين بـ«كورونا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة سوهاج، إنه جرى عزل 35 شخصا داخل منازلهم بمدينة سوهاج، وذلك بعد تأكد مخالطتهم لسبعة أشخاص جاءت نتائج تحاليل عيناتهم إيجابية لفيروس «كورونا المستجد».

وأوضح المركز الإعلامى للمديرية – في بيان صحفى له اليوم – أن المديرية بإشراف مباشر من الدكتور أحمد عزوز، مدير الإدارة الصحية، وفرق الوقاية والترصد، نفذت حملة وقائية على الحالات الإيجابية بمدينة سوهاج، والبالغ عددها 7 حالات إيجابية طبقا لنتائج التحليل المعملية، وتم إستهداف 4 منازل يقيم بها المصابون، وتم حصر المخالطين لهم وفرض حجر صحي لهم داخل المنازل، بعدما أكدت التحاليل عدم وجود أي أعراض إصابة عليهم طبقا للمعايير التي حددتها وزارة الصحة المصرية، لافتا إلى أن إجمالي عدد المخالطين للحالات الإيجابية 35 شخصا، وتم حصرهم وتم عمل كشوف بالأسماء وأرقام الهواتف، وتتم المتابعة لهم بصفة دورية على مدار الساعة.

وأشار البيان، إلى قيام فرق الصحة بتعقيم وتطهير المنازل من خلال الفرق المعدة لهذا الأمر، بينما قام المسؤلون بإدارة التثقيف الصحي بإعطاء محاضرات تثقيفية للأشخاص المعزولين حول كيفية وقاية وحماية أنفسهم من عدوى الإصابة بفيروس «كوفيد 19»، وشرح إجراءات العزل المنزلي للجميع، والتنبيه بضرورة الإلتزام بهذه الإجراءات، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية بالوحدة المحلية والأجهزة الأمنية في هذا الشأن، لافتا إلى أنه سيتم التواصل مع المخالطين بشكل دوري على مدار 14 يوما لمتابعة حالاتهم الصحية، وفي حالة ظهور أي أعراض على أي منهم سيتم توجيهه لتلقي الخدمة الطبية الملائمة.

عزل 35 شخصا داخل منازلهم لمخالطتهم 7 مصابين بكورونا

عزل 35 شخصا داخل منازلهم لمخالطتهم 7 مصابين بكورونا