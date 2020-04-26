شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الشهيد المنسي: «الاختيار» كان حلمًا.. والسيسي رئيس يخاف على شعبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت منار زوجة الشهيد أحمد منسي، إن مصر لا تنسى شهداءها ويتم تكريمهم من خلال إطلاق أسمائهم على شوارع.

وأضافت منار، خلال لقائها على قناة «صدى البلد»، أن مسلسل «الاختيار» يجسد حياة أحد الشهداء وهو بمثابة شئ مختلف وله تقدير خاص، مؤكدة أن خروج المسلسل كان بمثابة حلم، لأن العمل تعطل أكثر من مرة لأسباب لا يعلمها إلا الله.

وأكدت أن المسلسل يعتبر تكريما كبيرا من الدولة والقوات المسلحة، ويؤكد حرصهم على أن تكون سيرة شهداء مصر في كل وقت ومكان.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي لا ينسى أهالي الشهداء وحريص على الاجتماع معهم في المناسبات المختلفة ويصدر تعليماته بالاهتمام بشؤونهم.

وأوضحت أنها تقيم مع أهلها لأنها في فترة إجازة عن العمل بسبب الظروف الحالية التي تعيشها البلاد، لافتة إلى أن عائلتها متجمعة لمشاهدة مسلسل «الاختيار».

وتابعت: «الدموع تنزل من عيونهم دون إرادتهم والجميع ينظرون لبعضهم البعض»، موضحة أنها تشعر بعودة حق زوجها عندما شاهدت المسلسل.

وأستكملت حديثها قائلة: «الرئيس السيسي تحدث عن زوجها في أحد الاحتفالات وأجرى مقارنة للتاريخ بينه وبين الإرهابي هشام عشماوي»، لافتة إلى أن السيسي رئيس يخاف على شعبه وربنا يعطيه الصحة ويحقق له كل ما يتمناه لمصر.

وأضافت القائمين على مسلسل «الاختيار» كانوا يسألون على كل التفاصيل الخاصة بحياة زوجها الشهيد حتى نوع الأكل الذي كان يفضله.

Advertisements

ولفتت إلى أن الفنانة القائمة بدورها في المسلسل كانت قريبة منها وكانت تسأل عن كل شئ، مضيفة: «بعتبرها زي أختي».

واختتمت منار حديثها بتوجيه رسالة إلى زوجها مفادها: «اطمن على مصر اللي انت ضحيت عشانها».