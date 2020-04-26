شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا فى الولايات المتحدة تقترب من المليون الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقترب حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، من تسجيل المليون الأول داخل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم تسجيل 954360 إصابة حتى الآن، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز"، وفيما وصل أعداد الوفيات بسبب الفيروس التاجى داخل الولايات المتحدة إلى 54049 حالة، وتم تسجيل 116015 حالة شفاء منه.

وتخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس التاجى، وفيما تقترب أعداد حالات الإصابة بالفيروس من 2 مليون و900 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في كندا إلى 44364 والوفيات إلى 2350، وفي الجزائر، ارتفع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 3256 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 495، وفى بريطانيا تتجاوز العشرين ألف وفاة بكورونا، بعد تسجيل 711 وفاة جديدة في إنجلترا و23 وفاة في ويلز.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكشف وزير الصحة الكويتي عن تعافي 43 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالي المتعافين إلى 656، وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 120.

وزارة الصحة المغربية أعلنت تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3889، وكان فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.