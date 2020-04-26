شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الفريق الطبى بكفر الدوار: نتناول الإفطار والسحور داخل المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد خليفة رئيس الفريق الطبي بمستشفى كفر الدوار بعد تحويلها لمستشفى عزل، إن الفريق بأكمله موجود الآن ويقوم بعمله داخل المستشفى بعد تحويله لمستشفى عزل منذ عشرة أيام فى 16 أبريل الماضي، مشيراً إلى أن الفريق الطبي غير مسموح له بمغادرة المستشفى خلال شهر رمضان المبارك، وأنه يتناول الإفطار والسحور داخل المستشفى منعاً للعدوى وانتشارها كل في موقعه.

وأضاف، في مداخلة عبر سكايب مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن أعداد المصابين الوالجين للمستشفى يومياً يتغير وفقاً للمستجدات، لكن في النهاية نسب الشفاء عالية لديهم، كاشفاً أن أعداد المصابين بلغت نحو 142 حالة حتى الآن قابلة للزيادة.

وحول أصعب اللحظات، قال الطبيب "لم يكن أحد يتخيل في يوم من الأيام أن نواجه هذا الظرف لا أنا ولا أي طبيب في جميع التخصصات.. لأننا في مهمة قومية الآن"، مشيراً إلى أن الجهود المجهولة لا تقتصر فقط على الأطباء لكن في التمريض والأطقم الإدارية أيضاً والعمالة، وأكمل قائلاً "هذا وقت حربنا الآن لمواجهة هذا الفيروس".

وتابع في رسالته للشعب المصري: "بتجيلنا أسر مكونة من آباء وأمهات وأطفال يحملون الفيروس، وهذا من المشاهد المؤثرة.. خلوا عندكم صبر؟ صبركم راح فين؟ لازم نعدي هذه الجائحة".