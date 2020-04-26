شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مكافحة كورونا بـ"الصحة": مصر تجرب جميع الأدوية المقترحة فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن الإصابات بفيروس "كورونا" على مدار الأسبوع الماضى كانت عائلية، وهذا مؤشر ليس جيداً ويدل على الخرق المجتمعى لظروف فيروس كورونا الحالية، مشيراً فى تعليقه على مستقبل العقاقير، قائلاً: "سأكتفى بقول إنه لا يوجد أى دواء فى العالم ذكر اسمه فى هذه الجائحة إلا ونقوم الآن بتجربته، لكن لن نتحدث عن أى نتيجة إلا بعد الانتهاء من التجارب، وهذا هو الصحيح".



وعلق، فى مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إن درجة الحرارة ومدى تأثيرها على قتل فيروس كورنا والجدل المستمر حولها ما زالت لا تعدو كونها أملاً فقط ولا يوجد إثبات علمى على ذلك.



واختتم حديثه قائلاً: "الشفاء بيد الله، والدولة ستقوم بجهدها لكن عدد الإصابات مسئوليتك كمواطن، حيث يجب عليك أخذ الحذر وإذا قفزت الأرقام ستكون أنت المسئول عنها".