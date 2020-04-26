شكرا لقرائتكم خبر عن بوريس جونسون يبلغ وزراءه باستئناف مهامه الاثنين بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر حكومى بريطانى، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الاثنين بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

وكان رئيس الوزراء البريطانى قد دخل المستشفى مؤخرا، بعد تدهور حالته الصحية على خلفية اصابته بفيروس كورونا، قبل أن يخرج منها ويبدأ يستعيد عافيته لمواصلة عمله فى رئاسة الحكومة البريطانية.

تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس التاجى، وفيما تقترب أعداد حالات الإصابة بالفيروس من 2 مليون و900 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس فى كندا إلى 44364 والوفيات إلى 2350، وفى الجزائر، ارتفع أعداد الوفيات بفيروس كورونا إلى 419، وتسجيل 129 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالى إلى 3256 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 11 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى إلى 495، وفى بريطانيا تتجاوز العشرين ألف وفاة بكورونا، بعد تسجيل 711 وفاة جديدة فى إنجلترا و23 وفاة فى ويلز.

وكذلك أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وكشف وزير الصحة الكويتى عن تعافى 43 مصابا بفيروس كورونا ليصل إجمالى المتعافين إلى 656، وأعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافى 120.

وزارة الصحة المغربية أعلنت تسجيل 131 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب ليرتفع العدد الإجمالى إلى 3889، وكان فيروس كورونا قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية وتسعى دول العالم إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية للسيطرة على انتشاره.