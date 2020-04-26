شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف": تلاوات وابتهالات دينية لكبار القراء والمبتهلين على المنصة الدعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن أنها ستطلق من خلال إدارة الدعوة الإلكترونية باقة واسعة من التلاوات القرآنية والابتهالات الدينية لنخبة متميزة من كبار القراء والمبتهلين على منصتها الدعوية وبوابتها الإلكترونية على مدار الشهر الكريم بداية من الاثنين المقبل 4 رمضان 1441هـ .

وقالت الوزارة فى بيان لها اليوم، إنه يتم تسجيل هذه التلاوات والابتهالات بمعرفة وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، ثم يتم بثها عبر منصة الأوقاف الدعوية وبوابتها الإلكترونية وقناتها المرئية منبر التجديد وقناتها الصوتية منبر التجديد أيضا وعبر تطبيق وعي الذي أطلقته الوزارة، وعلي صفحة وعي التي أطلقتها الوزارة حديثا على الفيس بوك .

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وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أنه في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام ممثلة في قطاع القنوات المتخصصة “قناة النيل الثقافية” لنشر الفكر الإسلامي الصحيح.

وأكدت الوزارة، أن حلقات برنامج (ملتقى الفكر الإسلامي) تذاع على قناة النيل الثقافية يوميًا في رمضان الساعة 11:00 مساءً ، ويعاد الساعة 12:00 ظهرًا في اليوم التالي.