شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لإذاعة القرآن بالمساجد قبل المغرب والفجر: لن ينقل العدوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تقدم محمود عادل شعلان، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز وبندر كفر الدوار فى محافظة البحيرة، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بشأن عدم تشغيل القرآن الكريم فى المساجد قبل صلاة الفجر والمغرب.

وقال «شعلان» فى الطلب إنه إستنادًا الي نص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، تقدمت بطلب إحاطة موجة للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، للمطالبة بتشغيل اذاعة القرآن الكريم في المساجد خلال شهر رمضان، قبل صلاة المغرب والفجر بنصف ساعة فقط.

وقال «النائب» إن تشغيل القرآن الكريم فى المساجد قبل أذان الفجر والمغرب لن ينقل العدوي، ويؤدى إلى الحفاظ علي إحساس المواطن بروحانيات شهر رمضان المبارك أثناء غلق المساجد الذى يأتى ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقوم الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.