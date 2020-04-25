شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة أسرة كاملة بـ«كورونا» في السويس.. ونقل جميع أفرادها لـ«مستشفى العزل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، السبت، إصابة أسرة كاملة مكونة زوج وأولاده الثلاثة وزوجته ووالدتها، بعد تأكيد ايجابية تحاليلهم المعملية لفيروس «كورونا» المستجد، ونقلهم جميعا لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

كان المريض«ع.اع»، القاطن في منطقة التوفيقية بمحافظة السويس، قد تبين إصابته بفيروس «كورونا»، وتم نقله لمستشفى العزل بالإسماعيلية.

وبإجراء فحوصات للمخالطين للمصاب في المنزل تبين أيضًا إيجابية إصابتهم بالفيروس، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، لتلقي العلاج.

وقالت مديرية الصحة بالسويس في بيان صحفي، السبت، إنه يتم الآن عمل التقصي اللازم لخط سير الأسرة، وجميع المخالطين لهم داخل منطقة التوفيقية، وتطهير جميع الأماكن، التي تم التردد عليها سواء السوق أو المنطقة التي يسكن بها أو العمارة، وجار سحب العينات من المخالطين ومتابعة مخالطين المخالطين للمصاب وأسرته، وستتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه المخالطين من سكان العمارة، التي يسكن بها المصاب وأسرته.