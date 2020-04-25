شكرا لقرائتكم خبر عن «المصري اليوم» داخل وحدات العزل في أول أيام رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«زينة وفوانيس وأضواء ملونة، ومظاهر رمضانية مبهجة ملأت طرقات مستشفيات العزل فى مصر»، احتفالًا بقدوم شهر رمضان، لتنشر السعادة بين مرضى فيروس كورونا وتمنحهم أملًا ينير حياتهم بعد أيام مؤلمة تضافرت فيها مضاعفات الوباء مع الحزن والخوف من النهاية القريبة. «المصرى اليوم» ترصد رمضان من مستشفيات العزل، ومظاهر الاحتفال ببدء أيام الشهر المبارك، وطقوس الاحتفال به، رغم الظروف الاستثنائية التى أجبرت الطواقم الطبية والمرضى على استقباله فى المستشفى هذا العام. فى الإسكندرية؛ وتحديدًا مستشفى العجمى المركزى وأبو قير، تزينت المستشفيات بالعناقيد الخيامية وتم تعليق الفوانيس المكتسية بقماش الخيامية والزينة، تقول الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى عزل العجمى المركزى، إنه على الرغم من الإجراءات الاحترازية إلا أنها والأطقم الطبية شاركوا المرضى لإدخال البهجة عليهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

وأوضحت أن كل طبيب أو ممرض تناول الإفطار فى أول يوم منفردًا فى حجرته، والطاقم الطبى يلتقون بعضهم مرتدين الأقنعة والقفازات، فضلًا عن إقامة صلاة التراويح خلف بعضهم البعض مع مراعاة مسافة الأمان، وتابعت: «رمضان هذا العام ملوش طعم وكفاية إننا بنفطر برة بيوتنا»، وبعدها نقوم بالمرور على المرضى وطلباتهم وحل أى مشكلة، وعلى الرغم من جودة الطعام بمطبخ المستشفى الذى تم افتتاحه منذ 4 أيام إلا أن زملاءهم الأطباء قاموا بتزويدهم بوجبات أخرى.

ولفتت إلى أنه تم تشغيل أغانى رمضان التراثية القديمة لإدخال البهجة على المرضى، فضلا عن توزيع الفوانيس على الأطفال وتعليق زينة رمضان على بوابة المستشفى حيث يتطلب القماش تعقيمه كل 6 ساعات.

ويقول الدكتور أحمد محسن، المدير الطبى الجديد لمستشفى الحجر بالمدينة الشبابية فى أبو قير، إنه تم تعليق الزينة فى بعض المعسكرات الطبية داخل المستشفى، لمشاركة المرضى فرحتهم بشهر الصوم وإدخال البهجة عليهم حتى لا يشعروا بالوحدة وأنهم بعيدون عن أسرهم فى أول أيام شهر رمضان.

وأوضح أنهم يسمحون لأى مريض بالصيام ما دامت لديه الرغبة والقدرة على ذلك، مشيرًا الى أن كل طبيب يتناول وجبة الإفطار منفرداً منعاً للتجمعات وحفاظا على الطاقم الطبى.

وفى البحر الأحمر، قضى المئات من المصريين العائدين من الخارج أول أيام شهر رمضان، بفنادق الحجر السياحى بمرسى علم، وأعد مسؤولو هذه الفنادق والقرى السياحية قائمة طعام ووجبات متنوعة خاصة بإفطار وسحور شهر رمضان لعدد من الصائمين المتواجدين فى الحجر، بالإضافة إلى وجبات خاصة للمفطرين وتناسب الإفطار والسحور مع تعليمات وشروط الصيام الصحية لمواجهة فيروس كورونا والتى تقوى المناعة وتحتوى على فيتامينات مختلفة.

ويقول عاطف عثمان، مدير أحد الفنادق السياحية المخصصة للحجر الصحى للمصريين العائدين من الخارج، إدارة الفندق أعدت قائمة طعام ووجبات غذائية متنوعة خلال شهر رمضان لمدة 14 يومًا هى مدة الحجر الصحى المحدد، لكل مجموعة بالتنسيق مع مسؤولى الصحة، وتنوعت وجبة الإفطار فى شهر رمضان لتشمل أنواعا مختلفة من الزبادى والفول واللحوم والدجاج والأسماك والسى فود، والخضروات بالإضافة إلى السلطات المتنوعة والفواكه والحلويات والتمور والعصائر الطازجة.

وأكد «عثمان» أنه يتم وضع الوجبات أمام الغرف دون أى تعامل مع طاقم الخدمة.

وجهزت وزارة الصحة فريقا طبيا مدربا بكل فندق لمتابعة الحالة الصحية للمصريين العائدين حيث يقيم الفريق الطبى بالفندق المخصص للحجر الصحى لهم بمدينة مرسى علم، للقيام بإجراءات الفحص الطبى عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساء والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميًا وذلك طوال مدة الإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبى كامل.

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وفى البحيرة، أهدت المحافظة وجبتى إفطار وسحور وعددا من الهدايا لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار العام «الشاملة»، المخصص للحجر الصحى.

وقال الدكتور ياسر زايد، مدير مستشفى عزل كفر الدوار العام، إن المحافظ اللواء هشام آمنة أرسل وجبات إفطار وسحور لأول يوم فى شهر رمضان، بالإضافة إلى العديد من الهدايا، لأعضاء الفريق الطبى باعتباره داعمًا لهم.

وتوجه «زايد» بالشكر لجميع الداعمين للمستشفى، على دعمهم المستمر للحجر ومكافحة الوباء الذى يساهم فى تخفيف الضغط على الموظفين ورفع العزيمة والروح المعنوية لهم.