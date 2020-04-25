شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف كهف أثري في وادي الظُلمة بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت بعثة مشروع توثيق النقوش الصخرية بسيناء عن كهف أثرى بداخله مجموعات متنوعة وفريدة من المناظر المنحوتة فى الصخر وذلك أثناء أعمالها بوادى الظُلمة بمنطقة آثار شمال سيناء.

وقال الدكتور أيمن عشماوى، رئيس قطاع الآثار المصرية فى تصريحات صحفية السبت، إن الكهف يقع فى بداية أحد روافد وادى الظُلمة فى منطقة جبلية من الحجر الجيرى صعبة التضاريس على بعد حوالى 90 كيلو مترا جنوب شرق مدينة القنطرة شرق، و60 كيلو مترا شرق قناة السويس، مشيرا إلى أن الكهف هو الأول من نوعه الذى يتم الكشف عنه بالمنطقة وهو أكبر فى المساحة من كهف الزرانيج، الذى تم توثيقه مؤخرا. وأضاف أن المناظر المحفورة بداخله تختلف تماما فى طريقة النحت عن تلك الموجودة فى وديان جنوب سيناء، حيث نفذت بطريقة فنية متميزة وربما ترتقى إلى النحت الغائر، وجار دراستها لتحديد تاريخها.

وأشار الدكتور هشام حسين مدير عام منطقة آثار سيناء ورئيس بعثة التوثيق، إلى أن أغلب المناظر المكتشفة منحوتة بطول جدران الكهف الداخلية وهى تصور عددا من الحيوانات منها مناظر فريدة للجمال والغزلان والوعول والماعز الجبلى والعديد من مناظر الحمير.

وقال يحيى حسانين، مدير عام آثار منطقة آثار العريش، إن عمق كهف وادى الظُلمة يصل إلى 15 مترا، وارتفاع 20 مترا تقريبا، وسقف الكهف من الحجر الجيرى الضعيف، ومملوء بكميات كبيرة من فضلات الحيوانات ورماد الحريق، مما يدل على الاستخدام المستمر له خلال العصور المتلاحقة وربما استخدم كمأوى أو مشتى للسكان المحليين يلجأون إليه وقطعانهم للحماية من الأمطار والعواصف والبرد فى فصل الشتاء.