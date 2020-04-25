شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: 13 قرارًا لإزالة المخالفات بالمدن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن أجهزة القطاع ممثلة فى الإدارة العامة لحماية نهر النيل بالقاهرة الكبرى والإدارة المركزية لحماية نيل القاهرة الكبرى وبنى سويف والمنيا، أزالت السبت، كل أشكال التعدى التى تتم بمعرفة أحد أعضاء مجلس النواب والمتمثلة فى أعمال ردم بالمجرى المائى وتعلية منسوب الأرض بإحدى القرى النيلية بمحافظة الجيزة، وذلك على مسطح يجاوز خمسة آلاف متر مسطح. وأضاف «خالد» أنه مازالت فرق ومعدات الإدارة العامة لحماية نيل القاهرة تتابع العمل لرد الشىء لأصله وإزالة أى آثار للتعدى وذلك على حساب المخالف.

وفى سياق آخر، أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 13 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء والتعديات فى مدن العلمين الجديدة، والعبور، وحماية أملاك الهيئة، مؤكداً مواصلة الوزارة ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

وقال «الجزار»، فى تصريحات السبت: «تم إصدار 10 قرارات إدارية لإزالة التعديات ومخالفات البناء بالأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز حماية أملاك الهيئة، والمتمثلة فى إقامة بناءات مخالفة، وقرارين إداريين لإزالة مخالفات البناء بمدينة العلمين الجديدة، والمتمثلة فى إقامة محال بأسقف خرسانية وأسوار، بدون سند وبدون ترخيص، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، والمتمثلة فى تنفيذ سلم دوبلكس وتحويل بدروم إلى دور سكنى بدون ترخيص».