شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: استمرار العمل على قدم وساق لإتمام مشروعات الأسواق الحضارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن عجلة التنمية فى العاصمة مستمرة وأن العمل يجرى على قدم وساق لإتمام الأسواق الحضارية التى تستهدف القضاء نهائيا على ظاهرة الباعة الجائلين ، حيث وجه المحافظ رئيس حى الزاوية الحمراء بمتابعة سوق داير الناحية وأعمال توصيل المرافق للسوق والمناطق المحيطة به والتى سيتم تطويرها من رصف وإنارة وتشجير استعدادا لافتتاح السوق.

ويضم السوق 136 باكية مقسم إلى 22 باكية مساحة (3م × 2م) و114 باكية مساحة(2.5 × 2) .، وسيضم أنشطة ( أسماك - طيور - خضروات - فاكهة - ادوات منزلية ) .

وأكد اللواء هشام عصمت رئيس حى الزاوية الحمراء شمال القاهرة، أعمال تطوير سويقة داير الناحية بمنطقة القصيرين مستمرة، ومن المقرر تجميع الباعة الجائلين بها، للحد من الإشغالات فى الشارع، مشيرًا إلى أن السوق سيخلص المنطقة من الإشغالات ويوفر مكانًا أمنًا ومناسبًا للباعة الجائلين.

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.