شكرا لقرائتكم خبر عن "السياحة والآثار" تتلقى 200 شكوى من العاملين فى القطاع السياحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأسابيع الأولى من تفعيل وزارة السياحة والآثار للخط الساخن الخاص بتلقى آراء وشكاوى واستفسارات العاملين بالقطاع السياحى من خلال الرقم 19654، تلقى الخط ما يقرب من 200 شكوى، معظمها يخص مستحقات العاملين فى القطاع السياحى.

وقد قامت وزارة السياحة والآثار بالانتهاء من بحث وحل أكثر من 100 شكوى، وقامت الفنادق محل الشكوى بالالتزام بدفع مستحقات كافة العاملين بها، وتقوم الوزارة حاليا بالنظر فى باقى الشكاوى تمهيدا لحلها.

وقد عقدت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة اجتماعا لمتابعة آخر مستجدات تفعيل الخط الساخن، مؤكدة على أهمية الدور المحورى لهذا الخط ووصفته بأنه بمثابة غرفة عمليات لتلقى أى طلب أو شكوى طارئة تخص العاملين بالقطاع، حيث يتلقى الخط عشرات الشكاوى والاستفسارات من العاملين بالقطاع يومياً، ويتم العمل على حلها من خلال فريق عمل متخصص يعمل على تذليل كافة الصعوبات التى تواجه القطاع.

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وخلال هذا الاجتماع تم استعراض ومناقشة آلية العمل المتبعة واستحداث آليات جديدة للإسراع فى التحقق من الشكاوى المقدمة، وسرعة التعامل معها وتقديم الحل الفورى لها.

تجدر الإشارة إلى أن الوزارة لا تزال تتلقى شكاوى العاملين بالقطاع السياحى من خلال خدمة الخط الساخن طوال أيام الأسبوع وفى العطلات والأعياد الرسمية من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، ويتم اتخاذ جميع البيانات الخاصة بالمتصل ومعرفة تفاصيل شكواه أو استفساراته لعرضها على القطاع المختص بالوزارة والتحقيق فيها والوصول إلى الحل المناسب.

ويعتبر هذا الخط بمثابة منفذ وآلية تواصل سريعة وبسيطة مع العاملين بالقطاع السياحى ليتم الاستماع إلى أفكارهم وآرائهم وشكواهم. وأكد وزير السياحة والآثار، الدكتور خالد العنانى، على حرص الوزارة على الحفاظ على مصلحة العاملين بالقطاع السياحى موجها بضرورة الالتزام بصرف جميع مستحقاتهم بصفة منتظمة، ومؤكدا على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يتعسف مع أى من العاملين بالقطاع.

ومن أجل ذلك اتخذت الوزارة عدد من الإجراءات الاحترازية فى هذا الشأن، منها بحث دعمهم مع وزارة القوى العاملة، وكذلك مع رجال الأعمال وأصحاب المنشآت السياحية.