شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: حملات مكثفة خلال شهر رمضان لمنع البناء المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نوابه للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء بشن حملات مكثفة فى نهار شهر رمضان حتى يتم إحكام قبضة القانون على مرتكبي مخالفات البناء، وكذلك المتابعة واستمرار الحملات للرقابة على الجراجات المخالفة والتي تم تحويلها لأنشطة أخرى مما أدى لتكدس السيارات في الشوارع .

وفى السياق نفذ حى النزهة برئاسة اللواء خالد عقل، حملة مكثفة أسفرت عن إزالة أعمال بناء مخالفة شملت دورين مخالفين بمسطح 450 متر خرسانة و1950 متر مبانى بالعقار الكائن 9 شارع عثمان جلال، كما تم فتح الجراج أسفل العقار 9 شارع عثمان جلال، وكذلك فتح الجراج أسفل العقار 5 شارع عثمان جلال وفتح الجراج أسفل العقار 2 شارع محمد رفعت .

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كما واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال باستمرار تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة، كما ألزم المحافظ إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.