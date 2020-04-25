شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف تتعامل محافظة الجيزة مع العقارات المخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت محافظة الجيزة أعمال إزالة 35 برجا سكنيا مخالف بعزبة الخلايفة بحى الوراق والمتعدية على حرم محور الضبعة، حيث تزيل أجهزة المحافظة العقارات المخالفة حتى سطح الأرض بتعليمات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الذى أشرف على الحملات.

ويعرض الخليج 365 صور من حملات الإزالة التى يتم تنفيذها بعزبة الخلايفة، حيث أعن محافظ الجيزة منذ أيام عن انتهاء إزالة 18 عقار بالمنطقة، وجارى استكمال إزالة باقى العقارات التى تم رصدها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على التصدى لكل مخالفات البناء الواقعة بمحيط المحاور الرئيسية والتى أنفقت عليها الدولة مليارات الجنيهات حيث تعد تلك المخالفات لها أولوية قصوى للإزالة، مشيرا إلى أن المحافظة انتهت من إزالة 18 عقار مخالف متعدى على حرم محور الضبعة نطاق عزبة الخلايفة بحى الوراق وجار استكمال إزالة باقى الـ 35 عقاراً المخالفين التى تم رصدهم بمنطقة عزبة الخلايفة حتى سطح الأرض.

أكد المحافظ على فرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإزالة أى تعديات على الأراضى الزراعية أو التعدى على أراضى أملاك الدولة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن مؤكدا أنه تم إزالة 2800 حالة إزالة لعقارات مخالفة خلال الفترة الماضية مع اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية حيالها وجارى استكمال إزالة مخالفات البناء على مستوى الأحياء والمراكز يومياً.

Advertisements

وأكد محافظ الجيزة أن العقارات الجار إزالتها متعدية على حرم المحور استغل المخالفين انشغال الدولة بتنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا وقامو بالبناء المخالف مؤكدا أنه سيتم إزالة العقارات بالكامل حتى سطح الأرض لتكون رسالة للمخالفين بعدم تكرار المخالفة لافتا أنه تم الدفع بمعدات إضافية إلى جانب الاستعانة بمعدات (الجاك هامر) ورفعها إعلى العقارات حتى يتم إنجاز عمليات الإزالة حيث تصل أطوال بعض العقارات إلى 8 أدوار.