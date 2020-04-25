شكرا لقرائتكم خبر عن عميد هندسة القاهرة يكشف تفاصيل امتحانات التيرم الثانى للطلاب بالكلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، بيانا حول تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالنسبة للفرق الدراسية بالكلية سواء النقل أو الفرق النهائية أو الطلاب بنظام الساعات المعتمدة.

وقال عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، إنه بعد تزايد حالة اللغط وعدم الفهم للإجراءات المزمع اتخاذها في إطار تنفيذ القرارات المعلنة من المجلس الأعلى للجامعات اليكم بعض وليس كل ما سوف يتم تنفيذه دون الدخول في بعض التفاصيل المتعلقة ببعض الحالات الخاصة بالكلية دون غيرها حتى إشعار آخر.

وأوضح الدكتور حسام عبد الفتاح ، أن تأخير الإعلان كان يهدف إلى توضيح جميع الأمور دفعة واحدة، ولكن حرصا على الهدوء النفسي للطلاب في ظل الظروف اليكم ما يتيسر حاليا من القرارات التنفيذية علما بأنه لا تزال هناك بعض الإيضاحات التي سوف يتم الإعلان عنها في حينيها )على سبيل المثال لا الحصر: المواد المستمرة – درجات الرأفة – اخر ى...( وعليه ترجو إدارة الكلية من الجميع الانتظار لما سوف تسفر عنه الدراسة المتأنية لهذه الحالات علما بأن الهدف الأول هو مراعاة مصلحة الطلاب.

وأوضح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة أنه فيما يخص الطلاب بنظام الفصلين الدراسيين بمراحل النقل إعدادي – أولى – ثانية – ثالثة ( وطلاب الساعات المعتمدة غير المتوقع تخرجهم بالفصلين الدراسيين ربيع أو صيف 2020 بأسلوب التعليم عن بعد، يتم استكمال المنهج العلمي ) المحاضرات، الفصول، الاستوديو( لكل مقرر دراسي حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر الخميس 30/ 4/2020 أو نهاية المقرر ايهما لاحق وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الرابع عشر الخميس 14/5/2020 وذلك حرصا على استكمال المادة العلمية لعدم التأثير على السنوات المقبلة علما بأن التراخي في ذلك قد يؤثر سلبا.

2. يتم إيقاف جميع أعمال التقييم تمارين، أبحاث، مشروعات، تقارير، عروض سمعية وبصرية، مجموعات عمل،... بنهاية الأسبوع الثاني عشر الخميس 30/4/2020.

3. يحتسب الفصل الدراسي الحالي في نظام الفصلين وتحتسب الساعات المعتمدة في نظام الساعات المعتمدة التي استوفاها الطلاب، وتستبعد الدرجات التي كانت مقررة لها من المجموع الكلي للدرجات في كل السنوات الدراسية المجموع التراكمي في كلا النظامين، عدا الفرقة النهائية في نظام الفصلين أو المرشحين للتخرج في الساعات المعتمدة.

5. يتم تقييم المادة بنظام ناجحا أو راسبا PASS/FAIL.

6. بالنسبة لسنوات النقل يلغى إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية والتي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2019/2020 ويستبدل بتلك الامتحانا ت إعداد مشروع بحثي.

تقوم الأقسام العلمية ومنسقي البرامج باختيار وإعداد المشروعات البحثية سواء في شكل مقالة بحثيةResearch Paper – مشروع بحث يResearch Project – بحث مرجعيSurvey Paper – تكليفات بحثية قصيرة Take Home Research Assignment فى المقررات التي كانت تدرس في هذا الفصل كبديل للامتحان النهائى وذلك على أن يتم:

- يتم تحديد نوع المشروع البحثي في كل مادة على حدة، لكل سنوات النقل.

- يتم إعلان كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع البحثي والجداول، وطرق التسليم وكيفية التواصل بين الأساتذة والطلاب أثناء اعداد الطلاب للبحث بداية من يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2020 وفي موعد أقصاه يوم الخمي س الموافق 7/5/2020.

- يمكن عمل البحث بشكل فردى أو جماع ي بحيث يكون من 3:5 طلاب بحد أقصى وللطلاب الحرية في تكوين الفريق البحثي واختيار زملائهم.

- سوف يتم مراجعة المشروعا ت المقدمة من الطلاب بدقة وعدم قبولها إذا ثبت اقتباسها أو نقلها من مصادر أخرى كليا أو جزئيا أ و أنها تعد مجرد نقلاً لما ورد بأحد المقالات أو الرسائل أو المراجع العلمية (Plagiarism Check).

- حال عدم قبول المشروع البحثي التي أعد الطالب في مقرر أو أكثر، تتولى الكلي ة وضعا لقواعد المنظمة لذلك شريطة منحه فرصة أخرى ب ذات الوسيلة وإذا لم يقبل المشروع للمرة الثانية يعتبر الطالب راسبا في تلك المادة وتطبق عليه اللوائح والقواعد المنظمة لمعالجة أوضاع الطلاب الراسبين.

7. نتيجة هذا الفصل تصدر في صورة ناجح/راسب )PASS/FAIL( ودون احتساب مجموع الفصل في معدله التراكمي ويتم تحديد حالة الطالب نجاحا أو رسوبا بناء على أعمال السنة التي تم احتسابها خلال الفصل الدراسي بأي طريقة سواء قبل أو بعد تعليق الدراسة بالإضافة إلى المشروع البحثي طبقا للنسب المحددة بمرحلة البكالوريوس التي تنطبق على الطالب.

8. يكون الطالب ناجحا بعد اجتيازه الحد الأدنى للنجاح بأي نسبة) 50% في نظام الفصلين الدراسيين(و)60% في نظام الساعات المعتمدة.

9. يمكن أن يقدم طالب المشروع البحثي تلقائيا إذا كان استوفى فترة التعليم الإلكتروني عن بعد وقام بالفعل بالمشاركة في أعمال سنة خلال هذا الفصل. وفي حالة عدم وجود أعمال سنة لأي سبب يتم دراسة حالته لتحديد أحقيته في التقدم للتقييم. وفي حالة أحقيته يتم تكليفه بأعمال إضافية فردية لتعويض تقصيه أثناء فترة التعلم عن بعد.

10. لن يتم قبول أي تنحى عن عذر أو ايقاف قيد قد تم التقدم به بالفعل واعتمد من مجلس الكلية حتى جلسته الممتدة في مارس 2020.

11. يستثنى أي شرط قبول تسجيل أي مقرر في الفرق اللاحقة بالاعتماد على مجموع أو تقدير في مقررات بالفصل الدراسي الحالي حيث أن نتيجة هذا الفصل تصدر للطالب في صورة ناجح/راسب ودون احتساب مجموع الفصل في معدله التراكمي.

12. بالنسبة للطلبة من الخارج فى نظام الفصلين الدراسيين – يسرى عليهم شرط التقييم النهائى فقط طبقا للمقرر والفرقة التابع لها الطالب مع ضرورة توفير الادارة لقائمة الطلاب من الخارج لعضو هيئة التدريس بالمقرر وبالنسبة لموا د التخلف تعقد امتحاناتها فى سبتمبر2020 كما هو متعارف عليه.

13. إلغاء طرح الفصل الدراسي الصيفي بالنسبة للساعات المعتمدة إلا للمقررات التي تخدم حالات التخرج بالفصلين الدراسيين ربيع او صيف 2020 وحالات تسجيل مقررات التدريب الصناع ي.

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14. فى حالة التحسين فى برامج الساعات المعتمدة، يخير الطالب بين إلغاء المقرر هذا الفصل )وترحل مصروفات تسجيل المقرر لفصل دراسى اخر( أو بين اعتباره مقرر غير مكتمل (INCOMPLETE) على أن يتم عمل الإمتحان النهائى بعد استئناف الدراسة فى أول مرة يعرض بها المقرر .

15. بالنسبة للفرقة الإعدادية بكلا النظامين تعامل معاملة سنوات النقل مع مراعاة الأتى:

- يتم التنسيق على مجموع الدرجات الفعلي للفصل الدراسي الأول في نظام الفصلين وطبقا للطاقة الاستيعابية للبرامج مع مراعاة اختلاف المقررات والفرق في صعوبتها النسبية في المجموعتين بالفرقة الاعدادية وشرط اجتياز المقررات المؤهلة النجاح PASS لهذه البرامج. وسوف يتم الإعلان لاحقا عن كيفية تحقيق ذلك بطريقة عادلة قدر المستطاع.

- يتم التنسيق علىGPA للفصل الدراسي الأول في نظام الساعات المعتمدة وطبقا للطاقة الاستيعابية للبرامج ،بما يحقق تكافؤ الفرص ومع طرح امكانية تسجيل بعض المقررات في بعض البرامج خلال فصل خريف 2020 بشكل استثنائي كطالب غير متخصص UNDECLARED( طبقا للقواعد والشروط التي تقرها اللجنة التنفيذية للبرامج ويعتمدها مجلس الكلية.

16. بالنسبة للطلاب الوافدين بأى النظامين تسري عليهم جميع بنود هذه الخطة كالطلاب المصريين شريطة الفرقة المستوى والحالة التي عليها الطالب.

ثانيا: فيما يخص الطلاب بنظام الفصلين الدراسيين بالفرقة النهائية وطلاب الساعات المعتمدة المحتملتخرجهم بالفصلين الدراسيين ربيع او صيف 2020

1. بأسلوب التعليم عن بعد، يتم استكمال المنهج العلمي المحاضرات، الفصول، الاستوديو( لكل مقرر دراسي حتى نهاية الأسبوع الثاني عشر الخميس 30/ 4/2020 أو نهاية المقرر ايهما لاح ق وذلك بحد أقصى نهاية الأسبوع الرابع عشر الخميس 14/5/ 2020.

2. يتم الانتهاء من جميع أعمال التقييم ) تمارين، أبحاث، مشروعات، تقارير، عروض سمعية وبصرية، مجموعات عمل،...( بنهاية الأسبوع الثاني عشر الخميس 30/4/2020.

3. بداية من 1/ 5/ 2020 يتم العمل على الأجزاء النظرية من مشروع التخرج للاستفادة من الوقت المتاح حتى تحديد موعد الامتحانات بعد انتهاء تعليق الدراسة.

4. تؤجل الامتحانات التي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتيا ز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة ،ويتم وضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع التزام الكلية بإعلان الجدول التفصيلي قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل وذلك بواقع ثلاث امتحانات أسبوعية ومنح الطلاب فترة اسبوعين بعد انتهاء الامتحانات لاستكمال مشروع التخرج.

5. بالنسبة لطلبة برامج الساعات المعتمدة يتم تأجيل امتحانات مقررات المستوى 400 المسجلين بهاحالات التخرج بالبرامج المختلفة والتي كان مقرر عقدها في نهاية الفصل الدراسي الثاني لاجتياز مقررات هذا الفصل لحين انتهاء فترة تعليق الدراسة، وتقوم الكلية بوضع الجداول والضوابط اللازمة لتنفيذ ذلك مع التزام الكلية بإعلان الجدول التفصيل ي قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل ومنح لطلاب فترة أسبوعين بعد انتهاء الامتحانات لاستكمال مشروع التخرج.

6. في حالة تسجيل طالب لن يتخرج في هذا الفصل ف ي مقررات المستوى 400 - يخير الطالب بعد اعلان نتيجة الامتحان اذا كان لديه رغبة ف ي احتساب الدرجة ضمن مجموعه التراكمي أو أن يعامل ناجحا أو راسبا) PASS/FAIL( ف ي المقرر.

7. يتم احتساب الدرجات طبقا للائحة مقسمة بين أعمال السنة والامتحان النهائي بحيث يكون أخر موعد لأعضاء هيئة التدريس لإعلان أعمال السنة على موقع الكلية يوم 30/5/2020، وذلك في صورتها النهائية التي ستسلم للكونترول.

8. يمكن أن يتقدم الطالب للامتحان النهائي تلقائيا إذا كان استوفى فترة التعليم الإلكتروني عن بعد وقام بالفعل بالمشاركة في أعمال سنة خلال هذا الفصل. وفي حالة عدم وجود أعمال سنة لأي سبب يتم دراسة حالته لتحديد أحقيته في التقدم للامتحان النهائي. وفي حالة أحقيته يتم تكليفه بأعمال إضافية فردية كأعمال سن ة لتعويض تقصيره أثناء التعلم عن بعد.

9. بالنسبة للطلبة من الخارج فى نظام الفصلين الدراسيين – يسرى عليهم شرط التقييم النهائى فقط طبقا للمقرر والفرقة التابع لها الطالب مع ضرورة توفير الادارة لقائمة الطلاب من الخارج لعضو هيئة التدريس بالمقرر وبالنسبة لمواد التخلف تعقد امتحاناتها فى سبتمبر2020 كما هو متعارف عليه .

10. بالنسبة للطلاب الوافدين بأى النظامين تسري عليهم جميع بنود هذه الخطة كالطلاب المصريين شريطة الفرقة/المستوى والحالة التي عليها الطالب مع مراعاة عدم المقدرة على حضور الامتحان النهائي في حالة التخرج إذا تعذر سفر الطالب الى مصر وحضوره الامتحان المقرر في الموعد المقرر.

ثالثا: فيما يخص طلاب الدراسات العليا

1. بأسلوب التعليم عن بعد، يتم استكمال المناهج الدراسية حتى يوم الخميس الموافق 30/4/2020ويمكن إجراء تدريبات أو مراجعات بعد ذلك التاريخ دون مادة علمية جديدة.

2. يتم تحديد موعد انعقاد الامتحانات المقررة للدراسات بعد انتهاء فتر ة تعليق الدراسة مع التزام الكلية بإعلان الجدول التفصيلي قبل بدء الامتحانات بأسبوع على الأقل وذلك بواقع ثلاث امتحانات أسبوعية على الأكثر.

3. لا تحتسب مدة تعطيل الدراسة ضمن مدة الدراسة اللازمة للحصول عل ى الدرجة العلمية.