نقيب الإعلاميين: لم نرصد أى مخالفات حتى الآن فى برامج المقالب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين ، إن لجان الرصد بالنقابة لم ترصد أى مخالفات حتى الآن فى برامج المقالب و البرامج التى عرضت فى أول أيام شهر رمضان الكريم، مضيفا أن لجان الرصد تكثف من عملها فى متابعة البرامج و رصد المخالفات التى قد تقع من قبل القائمين على بعض البرامج.
و أضاف طارق سعدة فى تصريحات ل"الخليج 365" أن هناك التزام و حرص شديد من قبل مقدمى البرامج بالمهنية و عدم الخروج عن ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهنى، متابعا :" يأتى ذلك على خلفية الإجراءات التى قامت النقابة باتخاذها تجاه المخالفين فى المواسم الماضية". وأشار طارق سعدة إلى أن لجان الرصد تعتمد فى رصدها على ميثاق الشرف الإعلامى و مدونة السلوك المهنى، موضحا أن عقوبة المخالفين و الذين يقومون بالحديث عن السحر و الشحوذه و المساس بالأمن القومى المصرى، الوقف الفورى للبرنامج لأنها مخالفات صريحة لنص ميثاق الشرف .
وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قال من قبل إن أى شخص يقدم نشاطاً إعلامياً لابد أن يتقدم للحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة مهنة . وأضاف طارق سعدة فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن البرامج الترفيهية جرعة مطلوبة جدا فى شهر رمضان الكريم و خاصة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من أزمة فيروس كورونا ، مضيفا أن تلك البرامج سيكون لها عوائد على المواطنين و للتخفيف عنهم.
وأشار طارق سعدة إلى أنه من باب الصحة النفسية الإعلامية، يجب أن يكون هناك برامج ترفيهية ودراما مسلية وقوالب كوميدية، متابعا: "من سيسخدم أزمة كورونا فى برامج المقالب فى التجريح أو الاستخفاف سيكون جزاءه كبير، و لكن أن تستخدم البرامج فى تصحيح بعض الأوضاع المغلوطة لدى الكثيرين وحث المواطنين على التعامل مع المريض بمنتهى التألف، وأن يكون هناك روح تكافليه ، يجب أن ترسى البرامج قواعد تحث على التكاتف و التعاون وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة، خاصة عقب نفور البعض من مريض الكورونا".
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