«الطيب»: الاحتكار بـ«زمن الأوبئة» أشدُّ حُرمةً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب»: الاحتكار بـ«زمن الأوبئة» أشدُّ حُرمةً والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، من مخاطر الاحتكار، لاسيما فى تلك المرحلة الصعبة وما نعانيه من تداعيات وباء «كورونا»، موضحًا أضرار الاحتكار والمبالغة فى الأسعار وقت انتشار الوباء.
وأوضح، فى رسالته الثانية عبر برنامجه الرمضانى «الإمام الطيب» السبت: احتكار السلع مع شِدَّةِ حاجةِ الناسِ إليها، هو أمرٌ مُحرَّمٌ شَرْعًا، والاحتكارُ فى وقت الشِّدَّةِ وفى زَمَنِ انتشارِ الأوبئةِ كأيَّامنا هذه أشدُّ حُرمة منه فى الظُّروفِ العاديَّةِ؛ لأنَّه فى الظُّروفِ الاستثنائيَّةِ يكونُ من بابِ تشديدِ الخِناقِ ومُضاعَفةِ الكَرْبِ على الناس.
وشدد «الطيب» على أن الإسلام حرم الاحتكارَ لما فيه من تَضيِيقٍ على عِبادِ اللهِ، وما يُسبِّبُه من ظُلمٍ وعَنَتٍ وغَلاءٍ وبلاءٍ.
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